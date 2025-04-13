I risultati di Gara 1 a Daytona nel Challenge NA

Daytona 13 aprile 2025

Al Daytona International Speedway, durante il secondo appuntamento del Ferrari Challenge North America 2025, i piloti hanno lasciato da parte ogni cautela, pronti a sfidarsi. Sotto il sole della Florida, nelle classi Trofeo Pirelli e Coppa Shell erano iscritte quasi 70 Ferrari 296 Challenge. Ogni pilota ha dovuto fare i conti non solo con gli avversari, ma anche con il circuito scivoloso.

Trofeo Pirelli. Dopo essere rimasto senza vittorie nella gara di apertura al Sonoma Raceway il mese scorso, Dylan Medler (The Collection) era determinato a conquistare una vittoria e nella giornata di sabato lo ha voluto dimostrare fin dai primi giri. Medler - campione in carica della classe Trofeo Pirelli - è partito al fianco del poleman Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island) e ha provato ad insidiarlo durante tutta la prova. A meno di dieci minuti dalla fine, l’esposizione di una bandiera gialla ha portato un vantaggio a Medler che è riuscito a superare Kaminskey, ottenendo così il comando all'esterno della curva 4. Medler ha conquistato così la sua prima vittoria dell'anno.

Kaminskey, inoltre, ha accusato problemi tecnici e ha dovuto cedere la posizione a Massimo Perrina (Ferrari of Seattle). Perrina, campione della classe 488 Challenge Evo Trofeo Pirelli 2024, ha ottenuto così un brillante secondo posto dopo la vittoria in Gara 2 a Sonoma, mentre Kaminskey ha registrato il suo terzo risultato consecutivo in stagione.

Nel Trofeo Pirelli Am, Christopher Cagnazzi (Ferrari of Long Island) è stato l'unico pilota della top five iniziale a concludere la mezz'ora di gara. Nella sua prima uscita della stagione, Cagnazzi si è trovato al posto giusto al momento giusto e, alla fine, ha ottenuto la vittoria dopo che cinque dei suoi diretti rivali sono finiti fuori strada oppure sono rimasti coinvolti in incidenti. Cagnazzi ha quindi celebrato la sua prima vittoria dal 2023. Al secondo posto si è piazzato Jay Logan (Ferrari of Austin) e al terzo David Musial (Ferrari of Lake Forest): per entrambi si è trattato del primo podio dell'anno.