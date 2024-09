I Ferrari Racing Days regalano spettacolo al Nürburgring

Sull’iconico tracciato del Nürburgring, teatro di epiche sfide motoristiche, si sono dati appuntamento tutti i programmi e le attività in pista non competitive pensate da Ferrari per i suoi esclusivi Clienti.

Per quattro giorni l’autodromo tedesco ha visto alternarsi, insieme al Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che ha messo in scena la penultima tappa del suo calendario, le sessioni di F1 Clienti e Sport Prototipi Clienti, oltre a quelle di XX Programme e Club Competizioni GT, un parterre di straordinari e sofisticati modelli della storia del Cavallino Rampante.

Le più ammirate dagli oltre 12.000 spettatori e appassionati che si sono riuniti nel fine settimana sul tracciato del Nürburgring sono state indubbiamente le F1 Clienti e le 499P Modificata del programma Sport Prototipi Clienti.

Tra le prime in pista sono scese una F138, monoposto Ferrari utilizzata da Alonso nel campionato del mondo di Formula Uno del 2013 e una F2012 che sempre il pilota spagnolo portò in pista nell’anno precedente portandola al successo in 3 gran premi, Malesia, Valencia e Hockenheim.

Tre invece le 499P Modificata impegnate nelle varie sessioni dello Sport Prototipi Clienti, il programma esclusivo che permette ai proprietari del modello derivato dalla 499P vincitrice per due volte della 24 Ore di Le Mans del Centenario di scendere in pista in eventi non competitivi.

Oltre venti affascinanti e avveniristici modelli sono stati i protagonisti delle sessioni XX Programme: FXX Evo, FXX-K Evo, 599XX Evo hanno dato dimostrazione dello straordinario sviluppo delle vetture del Cavallino Rampante.

Infine, non minore curiosità per le emozioni offerte dai partecipanti al programma Club Competizioni GT che ha messo in pista i modelli GT della Casa di Maranello che hanno fatto la storia del motorismo internazionale a ruote coperte degli ultimi 30 anni.