I commenti dei vincitori dopo Gara 1 a Sydney

Sydney 04 maggio 2025

Gareggiare sotto le luci ha rappresentato un'esperienza nuova per alcuni dei piloti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia in quella che è stato un momento emozionante del terzo round del campionato al Sydney Motorsport Park. Le prestazioni dei vincitori di ogni classe hanno arricchito la spettacolare cornice della serata, con due piloti che hanno continuato a conquistare il massimo dei punti e ad affermare la loro leadership.

Antoine Gittany, vincitore del Trofeo Pirelli: “È un ottimo risultato. È stata dura alla fine, la pista era molto scivolosa. La gestione delle gomme è stata difficile, ma è un risultato fantastico. L'illuminazione qui a Sydney è ottima. È davvero bello correre sotto le luci. La visuale era buona. È davvero bello correre sotto le luci. La visuale era buona. È stato difficile trovare il punto di frenata, ma ce l’ho fatta e sono riuscito a portarla a casa”.

Enzo Cheng, vincitore della Coppa Shell: “Sapevo che se fossi riuscito a stare davanti, avrei potuto tenere il ritmo di Antoine (Gittany) e avremmo staccato il gruppo. La gara è andata esattamente come speravo. Adoro questo circuito sotto le luci. Ho fatto molte giornate in pista qui e non so se questo sia un vantaggio o meno, ma di certo mi prendo questo risultato. Questo è il mio primo anno di gare vere e proprie e ottenere risultati come questo è davvero speciale”.

Michel Stephan, vincitore del Trofeo Pirelli 488: “È stato un grande risultato per me. Questa settimana sono stato un po' sottotono a causa di una malattia, quindi è fantastico. Ho fatto un'ottima qualifica e sono riuscito a gestire gli avversari, e fare tutto questo sotto le luci della sera è stato fantastico. Correre alla luce del sole presenta alcune sfide. La macchina è più veloce, ma di notte è un po' più scivolosa, quindi bisogna trovare il giusto equilibrio e credo che stasera abbiamo fatto un buon lavoro”.