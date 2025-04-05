I commenti dal podio di Suzuka dopo Gara 1

Suzuka 05 aprile 2025

A partire da quest'anno, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan ha introdotto la 296 Challenge. Durante il primo round della gara di apertura, numerosi piloti hanno elogiato la facilità di guida del veicolo.

Miki Koyama, vincitrice del Trofeo Pirelli: “La partenza è andata bene. Oggi faceva più caldo, ma abbiamo gestito bene la vettura e le gomme, anticipando una potenziale Safety Car. Mi sono concentrata sul mantenere il vantaggio sulla seconda posizione. La squadra ha fatto un ottimo lavoro per la gestione delle gomme. La 296 Challenge è facile da guidare e ha una grande potenza.”

Kanji Yagura, vincitore del Trofeo Pirelli Am: “Non ho potuto partecipare alle prove congiunte, quindi le qualifiche non sono andate bene. Fortunatamente sono riuscito a vincere la gara, grazie a una buona prestazione e a un po' di fortuna. Per quanto riguarda Gara 2: non mi dispiace correre sotto la pioggia, quindi darò il massimo.”

Phil Kim, vincitore della Coppa Shell: “Ho ottenuto la mia terza vittoria nella Coppa Shell. Le lunghe prove sul circuito di Suzuka hanno dato i loro frutti. La 296 Challenge offre un equilibrio e una maneggevolezza eccellenti. Mi sono anche allenato con il simulatore. Nonostante le previsioni di pioggia per la prossima gara, sono fiducioso.”

Norikazu Shibata, vincitore della Coppa Shell Am: “Sono entusiasta di aver vinto per la prima volta. Sono bravo nelle partenze e ho superato un'altra vettura al primo giro. Nonostante il caldo, la mia energia è stata sufficiente. La 296 Challenge è ben bilanciata, il che rende la guida piacevole e veloce. Il mio obiettivo è vincere di nuovo nella prossima gara”.