Griglia completa per il Ferrari Challenge UK

Ferrari North Europe ha confermato la griglia di partecipanti alla quarta stagione del Ferrari Challenge UK, con 20 piloti attesi a darsi battaglia per il successo finale di una serie che prevede sfide in cinque dei più spettacolari circuiti britannici. Quasi metà dei partecipanti saranno al debutto nel campionato, equamente divisi tra il Trofeo Pirelli e Coppa Shell, con quest’ultima terreno di conquista per il Gentleman drivers.

Nel Trofeo Pirelli, il campione del 2020 Lucky Khera (Graypaul Birmingham) affronterà una concorrenza agguerrita, come Paul Hogarth (Stratstone Manchester) che ha vinto lo scorso anno a Donington ed è salito in quattro occasioni sul podio. In lizza per il titolo anche il campione della Coppa Shell Graham de Zille (Meridien Modena), promosso nella classe regina.



Nella Coppa Shell, oltre a nuovi pretendenti per il successo, sale l’attesa per Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) che si impose a Snetterton nella passata stagione, oltre ad ottenere sette podi. Tra i nuovi piloti, curiosità per Stuart Marston (Maranello Sales Egham) e John Seale (Carrs Exeter).



Con un calendario che prevede 10 gare in cinque weekend, il Ferrari Challenge UK promette un’altra stagione ricca di spunti. Il gran finale è previsto a Silverstone, dove scenderanno in pista anche le 488 Challenge Evo del Ferrari Challenge Europe che, in Inghilterra, disputeranno il quinto di sette round che culmineranno con le Finali Mondiali previste a Imola, in Ottobre.