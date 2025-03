Franco e Green trionfano nella prima gara del Ferrari Challenge NA

Trofeo Pirelli. Manny Franco (Ferrari Lake Forest) non ha tagliato il traguardo per primo, ma ha comunque conquistato la prima vittoria dell'anno nel Trofeo Pirelli. Per tutti i 30 minuti di gara, Franco e Dylan Medler (The Collection) hanno lottato per il secondo e terzo posto dietro al leader Massimo Perrina (Ferrari of Seattle). A Perrina è stata inflitta una penalità per partenza anticipata che lo ha fatto scendere al quarto posto di classe dopo essere passato per primo sotto alla bandiera a scacchi, consegnando quindi la vittoria a Franco. Medler si è classificato secondo, mentre Johnny Kaminskey (Ferrari of Long Island) ha concluso terzo al suo debutto nel Ferrari Challenge.

Nel Trofeo Pirelli Am, Brad Fauvre (Ferrari of San Francisco) ha vinto la prima gara della stagione dopo essere partito secondo in griglia. Fauvre ha superato al via il poleman Eric Pan (Ferrari Beverly Hills), mentre quest'ultimo ha concluso secondo davanti a Sebastian Mascaro (Ferrari of Central Florida).

Coppa Shell. Mitchell Green (Ferrari Westlake) ha vinto nella Coppa Shell di sabato. Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) ha mantenuto il secondo posto, mentre Gary Ott (Ferrari Philadelphia) ha mantenuto la terza posizione.

In Coppa Shell Am, Jeffrey Nunberg (Ferrari of Central New Jersey) ha effettuato il sorpasso vincente su Gabe Hrib (Ferrari of Atlanta) a meno di 10 minuti dalla fine, conquistando la prima vittoria della stagione. I due hanno lottato per tutta la gara, mentre Steve Check (Ferrari of Rancho Mirage) ha concluso in terza posizione.

Programma della domenica. Le qualifiche per le gare di domenica inizieranno alle 12.50. La prova della Coppa Shell scatterà alle 17.05, mentre il Trofeo Pirelli seguirà alle 17.55.

Tutte le gare del Ferrari Challenge saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari e su FerrariRaces.com.

Gli orari indicati sono locali.