A Imola dieci esemplari della 499P Modificata

Sono 10 gli esemplari della Ferrari 499P Modificata che potranno essere ammirati sul circuito di Imola, in occasione nelle Finali Mondiali Ferrari. Si tratta dell’ultimo appuntamento di un programma che ha fatto il suo debutto proprio nel 2024 e che ha già mostrato quanto sia gradito dai clienti del Cavallino Rampante con numeriche in crescita. Infatti, da marzo di quest’anno il dipartimento Corse Clienti ha offerto questo nuovo esclusivo programma denominato Sport Prototipi Clienti grazie al quale i proprietari della 499P Modificata possono contare sull’assistenza di Ferrari per la manutenzione della vettura e il supporto per l’utilizzo in pista in eventi dedicati.

Dopo l’esordio nel marzo scorso sul tracciato del Mugello, le 499P Modificata sono entrate in azione insieme alle vetture di F1 Clienti e di XX Programme negli Stati Uniti, sui tracciati di Sonoma e Laguna Seca (in occasione dei Ferrari Racing Days), Balaton (Ungheria), Suzuka (Giappone), Le Castellet (Francia), Nürburgring (Germania) prima di questo atto conclusivo in Italia, nel circuito intitolato al fondatore della Casa di Maranello.

La vettura sviluppata per l’uso non competitivo su pista, in serie strettamente limitata, è derivata dalla Hypercar vincitrice della 24 Ore di Le Mans 2023. Non dovendo rispettare i limiti di un regolamento tecnico-sportivo, la 499P Modificata, rispetto alla Hypercar impegnata nel FIA WEC, può sfruttare appieno il powertrain ibrido che raggiuge una potenza massima di 640 kW (870 Cv). Inoltre, la trazione integrale è disponibile anche alle basse velocità, permettendo d’innalzare il livello di confidenza e di sicurezza.