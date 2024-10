Le voci dei vincitori delle Finali Mondiali

Le Finali Mondiali di Imola, disputate nella giornata di domenica, condizionate dalle condizioni atmosferiche, hanno regalato emozioni oltre a consegnare i nomi dei nuovi Campioni del Mondo.

Nel Trofeo Pirelli, trionfo “strategico” per Bence Valint che ringrazia il team “per la preparazione della vettura e per le decisioni prese prima di entrare in pista” che si sono rilevate vincenti.