Le voci dal podio di Gara 1

Carl Cavers, vincitore Coppa Shell: “Sono ovviamente felice di aver trasformato la pole position in vittoria. È stata una gara davvero intensa, ma sono al settimo cielo per il risultato ottenuto”.



Paul Simmerson, secondo classificato Coppa Shell: “La gara è iniziata in modo assurdo: alla curva 1 siamo passati tutti senza problemi, ma alla curva 2 e alla curva 3 molte auto ci sono toccate. Non c'è stato nulla di intenzionale, ma in qualche modo sono riuscito a evitare tutto. Sono andato il più largo possibile e così sono riuscito a passare e mi sono ritrovato dietro John Seale e Stuart Marston. Ho lottato con Seale per cercare di superarlo in tutti i modi: alla fine ha commesso un errore e ne ho approfittato per prendere la posizione alla fine della gara”.

Paul Rogers, third place in Coppa Shell: “Credo sia stata la gara più difficile che abbia mai corso! Nelle prime curve c'è stato un incidente e sono stato colpito sul fianco che mi ha fatto girare il volante di 90 gradi. Stavo per fermarmi, ma sono riuscito a proseguire. Non riuscivo a girare a destra, solo a sinistra. È stata una prova molto dura e difficile, non so come ho fatto a finire, è stato incredibile salire sul podio. Credo che molti abbiano riportato danni".