Morrow e Ambrose vincono Gara 2 a Donington

Trofeo Pirelli. Andrew Morrow, nella sua prima stagione in pista, dimostra ormai di non essere più una sorpresa ma uno dei protagonisti della serie. Partito dalla pole, conquistata al termine di una sessione di qualifica combattuta con H. Sikkens e Lucky Khera, il pilota del team Charles Hurst ha saputo difendere la testa della corsa senza troppi problemi, andando a vincere chiudendo in solitaria. Alle sue spalle Sikkens, impegnato a proteggersi dagli attacchi del leader della classifica Khera, che, però, è uscito di scena al diciassettesimo giro a causa di una foratura che lo ha costretto a rientrare ai box e quindi chiudere la prova in sesta posizione. Sull’ultimo gradino del podio sale Graham De Zille (Meridien Modena). Quarta posizione per Paul Hogarth (Stratstone Manchester), abile a resistere ai tentativi di sorpasso di Faisal Al-Faisal (HR Owen London).



Coppa Shell. Inafferrabile Jason Ambrose che ottiene il quarto successo consecutivo. Partito dalla pole il leader della graduatoria ha chiuso anche la seconda gara sul tracciato di Donington Park restando sempre al comando, dal primo all’ultimo metro. Piazza d’onore per Stuart Marston (Maranello Sales) bravo a guadagnare due posizioni alla partenza. Terzo al traguardo Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) che resiste ai ripetuti attacchi di Paul Rogers (JCT600 Leeds). Quinto Jonathan Satchell (HR Owen London).



Classifica Trofeo Pirelli. Lucky Khera, grazie anche alla vittoria in Gara 1, resta in testa alla classifica con 80 punti, contro i 68 di Andrew Morrow e i 64 di H. Sikkens che approfittano del mezzo passo falso del pilota di Graypaul Birmingham per ridurre le distanze.



Classifica Coppa Shell. 91 sono i punti di Jason Ambrose che comanda la graduatoria di classe. A 20 lunghezze segue Paul Rogers e poco più indietro, a quota 68, si trova Paul Simmerson.



Appuntamenti. Il Ferrari Challenge UK tornerà in pista nel fine settimana dal 2 al 4 settembre a Brands Hatch per il quarto e penultimo round della stagione.