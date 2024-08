Yates e Rees vincono Gara 1 a Donington

Il penultimo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK ha preso il via a Donington Park con Gilbert Yates (Charles Hurst) e Robert Rees (Dick Lovett Swindon) che sono riusciti ad imporsi in Gara 1, rispettivamente nel Trofeo Pirelli e nella Coppa Shell, al termine di una prova movimentata con il meteo favorevole e la pioggia caduta, lievemente, solo al termine delle attività in pista.