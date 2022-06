Cronache dal paddock di Donington Park

L’appuntamento di Donington Park ha rappresentato il giro di boa della stagione 2022 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK. Con una storia che risale agli anni Trenta, Donington Park è uno dei circuiti più famosi del mondo. Il layout più corto ha ospitato le Ferrari 488 Challenge Evo e i loro piloti il 25-26 giugno 2022, in occasione del terzo round della serie britannica.

Don’t stop me now. Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon) ha proseguito la sua striscia di vittorie. Dopo i due podi (secondo e terzo posto rispettivamente in Gara 1 e 2) al suo debutto nella serie, a Oulton Park, Ambrose ha poi ottenuto due vittorie a Snetterton, conquistando così quattro podi su quattro gare. La serie vincente è proseguita a Donington, dove è andato a prendendosi il primo posto in entrambe le gare, ottenendo così quattro vittorie e sei podi consecutivi. Nel 2022 non ha ancora terminato una corsa fuori dal podio...

Un-Lucky. Nelle qualifiche 1, è stato Lucky Khera (Graypaul Birmingham) a dettare il ritmo fin dall'inizio, ma H. Sikkens (H.R. Owen London) ha strappato al leader della classifica un tempo di soli 0,016 secondi più veloce. Prima che potesse rispondere, la pioggia battente ha costretto tutte le vetture a rientrare ai box, impedendo a Khera di riconquistare la pole position. La sfortuna ha colpito Khera anche in Gara 2, quando una foratura ha fatto retrocedere il leader del campionato dal terzo all'ultimo posto.

Tutto tuo. Con la pioggia che cadeva incessante a soli 10 minuti dalla fine delle qualifiche 1, la maggior parte dei piloti si è diretta ai rispettivi box, ma il nuovo arrivato Oliver Kilbride (Carrs Ferrari) ha montato gli pneumatici Pirelli Wet per fare un po’ di esperienza sul bagnato. Una mossa intelligente: è tornato da solo in pista e ha avuto la rara opportunità di godersi il circuito tutto per sé per il resto della sessione.

La mia prima pole. Andrew Morrow (Charles Hurst) è entrato a far parte della serie solo quest'anno, ma dal suo primo appuntamento di Oulton Park ha ottenuto quattro podi nella classe Trofeo Pirelli, conquistando la sua prima pole position nella seconda sessione di qualifiche del weekend a Donington, con 0,202 secondi di vantaggio sugli esperti piloti Khera e Sikkens. Ha poi trasformato questa posizione nella sua prima vittoria in Gara 2 a Donington.

30 anni. 30 gare. Quest'anno il Ferrari Challenge festeggia il suo 30° anniversario e la seconda prova di Donington Park è stata la 30esima gara di Paul Rogers nella serie britannica. Il pilota del team JCT600 Brooklands si è qualificato al secondo posto dietro a Jason Ambrose, concludendo la corsa in quarta posizione nella classe Coppa Shell.

A volte ritornano. Race advisor designato per il terzo round del Ferrari Challenge UK è James Calado, ritornato sul tracciato di Donington dopo tanti anni. La sua ultima apparizione su questo circuito risale infatti al 2008 in occasione di una gara di Formula 3.