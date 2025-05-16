A Oulton Park si conferma Yates, Dewhirst vince all’ultimo respiro

Qualifica 1

Nel Trofeo Pirelli, Yates (Charles Hurst) ha proseguito il suo trend in qualifica, facendo registrare il giro più veloce in 1:35.159. In Coppa Shell, Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) ha approfittato delle ottime condizioni della pista e fatto segnare un tempo di 1:36.074 per assicurarsi la pole.

Gara 1

Trofeo Pirelli. Alla partenza Pranav Vangala (HR Owen) ha spinto a fondo per passare il poleman Yates, che ha resistito: i due sono anche venuti a contatto nei primi istanti. Al primo giro un’uscita di pista di Joseph Dean (Stratstone Colchester) ha causato la bandiera rossa. Alla ripartenza della corsa, Yates ha resistito a Vangala e accumulato rapidamente un vantaggio di 6 secondi, portando a casa la vittoria. In terza posizione, il veloce Callum Leathem (Charles Hurst) si è ritrovato in fondo al gruppo a causa di un testacoda. Il rientrante Haymandhra Pillai (Stratstone Colchester) ne ha approfittato, balzando di due posizioni per salire sul podio, seguito da John Marcar (Graypaul Birmingham) e Fedor Samorukov (HR Owen), più indietro. Quando la gara è entrata negli ultimi giri, un Leathem in ripresa ha messo sotto pressione Samorukov, passandolo alla fine della corsa.

Coppa Shell. Simmerson ha mantenuto il vantaggio nelle fasi iniziali della gara, creando spazio tra lui e Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon). Dopo alcuni giri, i due sono rimasti appaiati per tutto il tempo, perché Dewhirst ha trovato il ritmo per ridurre il distacco. Simmerson ha guardato l’avversario negli specchietti per molti giri e ha tenuto a bada il rivale della Coppa Shell. In terza posizione, Peter Hunter (Stratstone Manchester) ha consolidato la sua terza posizione, mentre più indietro si sono visti duelli tra due coppie, Paul Dixon e Steve Dopson della Dick Lovett Swindon, e tra Huseyin Sert (Maranello Sales) e Darren Howell (JCT600 Leeds). Quando la gara è entrata nella fase finale, la battaglia tra Simmerson e Dewhirst è arrivata al momento topico. Simmerson ha difeso strenuamente la posizione, ma Dewhirst ha visto un'opportunità all’ultimo giro a Cascades. All’uscita di curva le auto erano praticamente appaiate, con Dewhirst che è riuscito a passare all'esterno di Island Bend, festeggiando la vittoria.









