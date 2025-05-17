Le voci dal podio di gara 2 a Oulton Park

Pranav Vangala (HR Owen), secondo nel Trofeo Pirelli: “Sono stato fortunato a poter ripartire dopo la Safety Car, visto che ho avuto qualche problema con il controllo di trazione della vettura. Gli ingegneri sono stati fantastici, l’hanno sistemato e mi hanno consentito di essere in griglia. Credo di essere riuscito a mettere una buona pressione a Yates per tutta la gara. Ho imparato un’importante lezione a fine gara: se ti avvicini troppo in una curva ad alta velocità, perdi la deportanza dell’avantreno, ed è esattamente quello che mi è successo. Sono arrivato proprio dietro il suo paraurti e il mio avantreno si è rovinato, finendo in testacoda. È stata una delusione, ma porto a casa esperienza. Complimenti a Gilbert per la vittoria”.

Calum Leathem (Charles Hurst), terzo nel Trofeo Pirelli: “Una corsa snervante quella a Oulton Park. Durante gli ultimi cinque giri il mio ingegnere mi ha ricordato di non fare errori e proprio alla fine Marcar stava per recuperare terreno. Sono molto soddisfatto per il risultato”.



Peter Hunter (Stratstone Manchester), vincitore nella Coppa Shell: “La gara di oggi è stata esaltante, divertente, molto faticosa ed estremamente, molto stressante. Il vento è stato decisivo. Ora vado a bere il mio champagne e a godermi la serata”.