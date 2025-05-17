Le voci dal podio di gara 1 a Oulton Park

Pranav Vangala (HR Owen), secondo nel Trofeo Pirelli: “Per fortuna Joseph sta bene dopo l’incidente, ma ripartire dopo la Safety Car non è mai l’ideale. Mi sembra comunque di aver fatto una buona partenza e di essere riuscito a stare dietro Yates per un po’, poi ho commesso un paio di errori. Credo che la pressione degli pneumatici fosse un po' alta, la macchina scivolava molto ed è uscita dal circuito un paio di volte. Forse ho recuperato qualcosa alla fine, ma era troppo tardi. Ho imparato la lezione per la prossima volta”.

Haymandhra Pillai (Stratstone Colchester), terzo nel Trofeo Pirelli: “La mia corsa è stata intensa, anche perché tornavo in pista dopo otto mesi. Ma la perseveranza ha pagato, alla fine ce l’ho fatta ad arrivare sul podio”.

Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon), vincitore nella Coppa Shell: “Dopo la ripartenza ho cercato di mettere pressione a Simmerson, cercando di forzare un errore. È stata una gara davvero molto solida da parte mia. Non avevo tanto spazio, ma ho continuato a spingere. All’ultimo giro ho visto uno spazio sufficiente per passare. È stata una gara davvero fantastica, bella, corretta. Sono felice di aver vinto”.