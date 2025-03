Primo sigillo di Perrina mentre Green ottiene una doppietta a Sonoma

Coppa Shell. Mitchell Green (Ferrari Westlake) ha concluso il suo weekend a Sonoma con un'altra prestazione vincente partendo dalla pole position nella Coppa Shell. La vittoria di Green da bandiera a bandiera di domenica ha rispecchiato quella di sabato, iniziando la stagione da imbattuto dopo che aveva concluso il 2024 senza vittorie. La lotta per le altre due posizioni del podio è stata intensa, ma alla fine Yahn Bernier (Ferrari of Seattle) ha anticipato Jarrett Bilicek (Ferrari of Central Florida) sulla linea del traguardo. Bernier ha mantenuto la seconda posizione per tutta la gara, sfrecciando nel traffico dei doppiati, mentre Bilicek, quinto a meno di 10 minuti della fine della gara, ha effettuato due sorpassi in un giro che gli hanno permesso di salire sull’ultimo gradino del podio.

In Coppa Shell Am, Paul Lin (Ferrari of Newport Beach) ha ottenuto la prima posizione dopo che al vincitore iniziale è stata inflitta una penalità post-gara. Lin ha concluso al secondo posto dietro a Jeffrey Nunberg (Ferrari of Central New Jersey) e davanti a Michael Owens (Ferrari of Alberta) e Gabe Hrib (Ferrari of Atlanta). Hrib era partito dalla pole position e ha condotto al comando fino a metà gara prima di finire in testacoda e scivolare in quarta piazza a causa di un contatto provocato da Nunberg. Il verdetto finale dei giudici però ha consegnato il successo a Lin, con Owens e Hrib a completare il podio.

Calendario. Il Ferrari Challenge North America dopo il debutto al Sonoma Raceway si sposta per il secondo round al Daytona International Speedway in programma ad aprile. Il World Center of Racing - che ha ospitato le Finali Mondiali nel 2016 - accoglie nuovamente la serie monomarca per la prima volta dal 2022. L'evento di quest'anno è in calendario dal 9 al 13 aprile e tutte le gare, comprese le repliche di questo fine settimana a Sonoma, sono disponibili sul canale YouTube Ferrari.