Vittorie per McCarthy e Marston in Gara 1 a Laguna Seca

Trofeo Pirelli. Jason McCarthy (Wide World Ferrari) ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nel Trofeo Pirelli dopo un’accesa sfida. Dopo le prime due prove in cui ha dimostrato grande competitività, pur senza successi, il mese scorso al Circuit of The Americas, McCarthy è riuscito a contenere i tentativi di sorpasso di Dylan Medler (The Collection) e Jeremy Clarke (Ferrari Beverly Hills) per tutti i 30 minuti di gara, con i primi tre alla fine raccolti in un solo secondo.

Nel Trofeo Pirelli Am è stato Brian Cook (Ferrari of Seattle) a conquistare la terza vittoria in altrettante gare della stagione. Cook è partito alle spalle di Matias Perez Companc (Ferrari of Central Florida), che si era qualificato primo sulla griglia. Mentre Companc era pronto a festeggiare sul podio, un passo falso nell'ultimo giro, complice la pista sporca, lo ha fatto precipitare in classifica e ha fatto salire David Musial (Ferrari of Lake Forest) al secondo posto e Tony Davis (Continental AutoSports) al terzo.



Coppa Shell. Eric Marston (Ferrari of Westlake) ha ottenuto la sua prima vittoria dell'anno dopo essere partito dalla pole position. Dopo aver controllato il gruppo per tutta la prova, Marston è andato a vincere con oltre quattro secondi di vantaggio su Robert McWilliams (Ferrari of Washington) e Yahn Bernier (Ferrari of Seattle), entrambi al secondo podio della stagione.

Il risultato di tutti e tre i piloti potrebbe rivelarsi cruciale per il prosieguo della stagione della Coppa Shell, visto che il leader del campionato Sureel Choksi (Ferrari of Denver) non potrà prendere il via alla gara di sabato a seguito di un incidente accaduto nelle qualifiche.

In Coppa Shell Am, Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey) ha ottenuto la sua prima vittoria dell'anno in modo simile a Marston, partendo e arrivando primo nella classe. Bryan Waltersdorf (Continental AutoSports) ha concluso al secondo posto, mentre Paul Lin (Ferrari of Newport Beach) ha recuperato dalla sesta posizione in partenza per completare il podio.