Watkins Glen ospita il Ferrari Challenge North America

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America dopo il round di giugno in concomitanza con il Gran Premio del Canada approda nella regione dell'Upstate New York. I piloti, compresi quelli della classe 488 Challenge Evo al rientro dopo aver saltato l’ultimo round, iniziano la seconda parte della stagione al Watkins Glen International che quest'anno rappresenta l'unico circuito della costa orientale degli Stati Uniti nel calendario 2024.

La storia del Glen. Il tracciato di Watkins Glen ha ospitato il Ferrari Challenge solo in alcune stagioni, le più recenti nel 2022 e nel 2021, mentre prima di allora solo nel 2018 e nel 2014. Di conseguenza, solo una manciata di piloti tra quelli attuali ha corso su questo circuito. Tra i 10 podi di classe del 2021 e gli otto del 2022, sono solo sette i contendenti che in queste due annate hanno vinto al Glen, tra i quali Tony Davis (Continental AutoSports), Martin Burrowes (Ferrari of Quebec) e Jason McCarthy (Wide World Ferrari).

Chi tenere d'occhio. Nella classe Trofeo Pirelli continua a regnare l’equilibrio, con quattro piloti separati da soli 12 punti. Dylan Medler (The Collection) ha rafforzato il suo vantaggio in campionato con la vittoria in Gara 1 a Montréal, mentre Matias Perez Companc (Ferrari of Central Florida) ha vinto Gara 2, portandosi in terza posizione, con due punti di vantaggio su Dave Musial Jr. (Ferrari of Lake Forest) e staccato di quattro da Roberto Perrina (Ferrari of Seattle) che è secondo.

Nel Trofeo Pirelli Am la corsa per il titolo sembra riservata a Brian Cook (Ferrari of Seattle) e Tony Davis (Continental AutoSports). Dopo che Cook ha dominato i primi due eventi dell'anno, Davis ha capitalizzato le sfortune del suo rivale a Montréal, aggiudicandosi le due gare e rientrando nella lotta per il campionato.

Tra i concorrenti della Coppa Shell, Eric Marston (Ferrari of Westlake) continua a mantenere la testa del campionato grazie a tre vittorie nelle ultime quattro gare. Robert McWilliams (Ferrari of Washington), invece, ha vinto Gara 2 a Montréal – prima vittoria dell’anno - mentre Chuck Whittall (Ferrari of Central Florida) resta in lizza per il titolo dopo i due secondi posti in Canada.

Roger Monteforte (Ferrari of Central New Jersey) in Coppa Shell Am ha rafforzato la sua leadership con una vittoria e un secondo posto a Montréal, guadagnando gli stessi punti ottenuti a Laguna Seca un mese prima. Bryan Waltersdorf (Continental AutoSports) e Steve Check (Ferrari of Rancho Mirage) si trovano in seconda posizione con lo stesso punteggio, con Darren Bernstein (Ferrari of Washington) al quarto posto reduce da una buona prestazione in Canada.

I piloti impegnati con la 488 Challenge Evo tornano a Watkins Glen dopo aver disputato il round WeatherTech Raceway Laguna Seca dello scorso maggio. Con una stagione perfetta, Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) è in testa nella classe Trofeo Pirelli dove sono 25 le vetture iscritte per il weekend. In Coppa Shell, i primi tre sono divisi da 13 punti, con Gerdas Venslovas (Continental AutoSports) al comando, Matthew Dalton (Ferrari of Long Island) in seconda posizione e Richard Pineda (Ferrari of Washington) in terza. Mentre Dalton è l'unico pilota dei tre a non aver ancora vinto nel 2024, Gregory Hopkins (Foreign Cars Italia) ha rubato la scena a Laguna Seca con un secondo posto in Gara 1 e una vittoria in Gara 2.

Programma. Gara 1 del Trofeo Pirelli scatterà sabato alle 13.40, seguita dalla Coppa Shell alle 14.30 e dalla classe 488 Challenge Evo alle 15.20. Domenica, la Coppa Shell è in programma alle 13:10, poi il Trofeo Pirelli alle 14:00 e la 488 Challenge Evo alle 14:50. Tutte le prove del Ferrari Challenge saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari e su FerrariRaces.com.

Gli orari indicati sono locali.