I vincitori del Ferrari Challenge conquistano il circuito di Miami

18 maggio 2025

Quattro vincitori hanno trionfato nelle prove dell'Autodromo Internazionale di Miami, scrivendo i loro nomi nel libro dei record come vincitori della serie per la prima volta sul circuito della Florida meridionale. Di seguito il racconto dei protagonisti del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell nella prima gara del sabato, mentre sul canale YouTube Ferrari è possibile trovare le repliche e tutti i risultati.