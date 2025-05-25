Vittoria al debutto per Muto. Kim ottiene l'impressionante terza vittoria consecutiva ad Autopolis

Kamitsue 25 maggio 2025

Il secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan 2025 è in corso di svolgimento all'Autopolis International Racing Course, l'unico circuito internazionale di Kyushu. Circondato da una vegetazione lussureggiante, l'impianto ha ospitato intense sfide in tutte e cinque le classi.

Una caratteristica distintiva di questo round è stata l'improvvisa variazione del tempo. Mentre le previsioni originali prevedevano pioggia per sabato, la prima sessione di qualifiche è stata spostata a venerdì. Anche se si sperava che il tempo sarebbe migliorato, la pioggia è tornata poco prima dell'inizio della gara. Le squadre sono state costrette ad adattarsi a drastici cambiamenti delle condizioni meteorologiche, rendendo le scelte degli pneumatici e l'assetto delle vetture fattori cruciali per determinare la vittoria o la sconfitta.

Trofeo Pirelli. Nella classe Trofeo Pirelli, il momento clou è stato il debutto di Sota Muto (M. Auto Italia). Si è assicurato la pole position con un margine impressionante di circa 1,5 secondi rispetto al secondo piazzato in qualifica. In gara, ha mantenuto il suo slancio e ha dato prova di una guida costante, conquistando la vittoria con un distacco di circa 20 secondi sul secondo posto. Muto aveva già dimostrato la sua abilità nelle gare virtuali, e questo evento ha dimostrato che la sua velocità si traduce in gare reali. Akihiro Tsuzuki (Auto Speciale), alla sua prima apparizione quest'anno, ha superato Tadao Uematsu (Cornes Shiba) in un'accesa sfida per il terzo posto e ha tagliato il traguardo con un ottimo secondo posto.

La classe Trofeo Pirelli Am è stata caratterizzata da un piccolo ma competitivo gruppo di tre vetture. Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia), partito secondo, ha superato Motohiko Isozaki (Cornes Shiba) nel finale e ha preso la bandiera a scacchi in prima posizione. Cold Max (Cornes Osaka) ha concluso con un buon terzo posto.

Nella prima gara del Trofeo Pirelli 488 Challenge Evo hanno partecipato tre vetture. Yosuke Yamaki (Grantesta Nanano) è partito in pole position e ha tenuto a bada tutti gli avversari conquistando una vittoria di rilievo. Takeshi Shogaki (Cornes Shiba) è arrivato secondo, seguito da Kane Kim (Nicole Competizione) in terza posizione.

Coppa Shell. Nella classe Coppa Shell, ancora una volta, Phil Kim (Nicole Competizione) ha dimostrato una regolarità vincente sia in qualifica che in gara, conquistando la pole-to-win per la sua terza vittoria consecutiva. Ha inoltre ottenuto una performance impressionante contro i piloti Pirelli Am nella classifica generale. Masafumi Hiwatashi (European Version) si è classificato secondo, mostrando una gara costante e pulita per tutto il tempo.

La classe Coppa Shell Am ha visto scendere in pista 11 vetture, regalando molte emozioni. Il poleman Norikazu Shibata (Cornes Osaka) ha mantenuto la testa della corsa dall'inizio alla fine, conquistando la vittoria. Nelle fasi centrali, Ryutaro Saito (Mid Sapporo) ha sferrato attacchi incessanti e ha tentato diversi sorpassi, ma è andato in testacoda all'ultimo giro, scendendo in terza posizione. Yu Liang Chen (Rosso Scuderia) ne ha approfittato per chiudere in seconda posizione. La battaglia al vertice è rimasta avvincente fino alla bandiera a scacchi.

Questo round è stato caratterizzato da condizioni estremamente difficili, con sessioni asciutte per le qualifiche e le prove libere, ma una gara bagnata. Ciò nonostante, tutti i piloti hanno disputato una gara tranquilla e corretta, senza alcun problema, regalando agli appassionati prove di alto livello.

Gara 2, è in programma il 25 maggio alle 15:00 ora locale.