Ferrari Challenge Japan a SUGO per il terzo atto

Questo fine settimana si terrà l'attesissimo terzo round dell'emozionante Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan a Sportsland SUGO, che vedrà protagoniste 24 agguerrite 488 Challenge Evo in un'esaltante battaglia.

Nel Trofeo Pirelli, il campione in carica Yudai Uchida (Rosso Scuderia), Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia) e la rappresentante di Ferrari Japan Anna Inotsume (Ferrari Japan) si contenderanno il primo posto. Nonostante sia una giovane pilota donna, Inotsume ha già dimostrato le sue capacità.



Nel Trofeo Pirelli Am, AKITA (Cornes Nagoya), Kanji Yagura (Cornes Osaka), Cold MAX (Cornes Osaka) e Motohiko Isozaki (Cornes Shiba) si affronteranno in una dura battaglia per il campionato, dopo l'entusiasmante confronto del precedente appuntamento al Fuji International Speedway.



Come nell'ultima tappa, la classe Coppa Shell avrà 9 partecipanti, tra cui Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia), che ha vinto 3 gare in questa stagione, e Tsutomu Shimoyama (Cornes Shiba), che ha ottenuto la sua prima vittoria in Gara 2 al Fuji. Anche Phil Kim (Nicole Competizione) e Ryuichi Kunihiro (M-Auto Italia) sono attesi come protagonisti.



Nella classe Coppa Shell Am, 8 piloti, tra cui Masafumi Hiwatashi (European Version) e Ryutaro Saito (MID Sapporo), si daranno battaglia. Tutti gli occhi saranno puntati su Yusaku Maezawa (Cornes Shiba), autore di un debutto sensazionale nel precedente round, conquistando la pole position e la vittoria in Gara-2.



Dopo le prove libere di venerdì, sabato sono in programma le qualifiche dalle 9.00 alle 9.30 e Gara 1 dalle 14.00 alle 14.35. Domenica qualifiche dalle 8.45 alle 9.15 e Gara 2 dalle 13.45 alle 14.20. Le gare saranno visibili sul canale YouTube ufficiale Ferrari. Gli orari indicati sono quelli locali.