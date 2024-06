Trofeo Pirelli. Terzo successo consecutivo per Giacomo Altoè, con la Ferrari 296 Challenge numero 2, che dopo aver difeso la pole position nei primi giri, controlla i più immediati inseguitori anche dopo la fase di Safety Car in pista per un’uscita senza conseguenze di un pilota della classe Am, e taglia il traguardo per primo, con il tempo più veloce in 1’43”697, dopo quello in qualifica in 1’41”470. La sfida alle sue spalle vede prevalere il giovane pilota ungherese Bence Valint (Ferrari Budapest – Rossocorsa), secondo dopo la penalizzazione di 5 secondi inflitta a Luca Ludwig (MERTEL Motorsport) per non aver rispettato i limiti del tracciato e alla fine terzo.

Nel Trofeo Pirelli Am, dopo una gara avvincente caratterizzata da 134 sorpassi, ad avere la meglio è Hendrik Viol, che aumenta così il suo vantaggio in classifica generale. Secondo posto e primo podio per Herbert Geiss (Maranello Motors) davanti ad Hanno Laskowski (Emil Frey Racing), con 5 secondi di penalità per superamento dei limiti della pista. Quinto il poleman Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport), penalizzato con un drive through per il non corretto allineamento in partenza.