Hirsiger vince anche Gara 2 a Hockenheim
Hockenheim 25 maggio 2025
Il terzo appuntamento stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe all’Hockenheimring si chiude con la doppietta nel Trofeo Pirelli dell’elvetico Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM), mentre nel Trofeo Pirelli Am successo di Marco Zanasi (Motor Service - Pinetti Motorsport). In Coppa Shell prima vittoria di N.M. (Rossocorsa) mentre il pilota di casa Jan Sandmann (Kessel Racing) concede il bis nella Coppa Shell Am. Race Advisor sul circuito tedesco il pilota ufficiale Ferrari, Davide Rigon.
Trofeo Pirelli. Un’altra giornata trionfale per Felix Hirsiger che conquista il secondo successo del fine settimana tedesco, il quarto consecutivo della stagione. Lo svizzero, partito dalla pole position e autore del giro veloce in 1’39”111, contiene il tentativo di recupero del connazionale Jasin Ferati (Emil Frey Racing) e lo sorpassa così nella classifica generale che ora guida con 4 punti di margine. Ottiene un altro terzo posto, con un recupero di cinque posizioni dalla griglia di partenza, il debuttante Enzo Trulli (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), seguito dai box dal padre, l’ex pilota di Formula 1 Jarno.
Sfida intensa e prolungata nel Trofeo Pirelli Am con Marco Zanasi che riesce a superare il poleman Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) a metà gara, allungando progressivamente il vantaggio. Il ceco si riavvicina, però, nel finale e i due danno vita ad un avvincente ultimo giro. Terzo gradino del podio per David Gostner (CDP – MP Racing), al debutto stagionale nella serie. Zanasi, grazie anche al punto supplementare per il miglior crono sul giro della classe, si avvicina così alla testa della graduatoria generale, guidata ancora da Viol con un vantaggio di cinque punti sull’italiano.
Coppa Shell. Grazie allo spunto vincente al via, N.M. conquista la testa della corsa, difendendosi anche grazie al giro veloce in 1’40”722 e tagliando per primo il traguardo al volante della 296 Challenge. Seconda piazza per Cristiano Maciel (FBO Motor Sports) che riesce ad avere la meglio di Ernst Kirchmayr (Kessel Racing) partito dalla prima posizione in griglia grazie alla qualifica conquistata in condizione di pista bagnata dalla pioggia della notte. Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM), quarto oggi, conquista la vetta della classifica generale con un punto di margine sull’italiano Fabrizio Fontana (Formula Racing), assente ad Hockenheim.
Con il decisivo sorpasso a pochi minuti dal termine, Jan Sandmann completa con successo una prolungata sfida a due con Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), partito dalla pole position, e conquista la seconda vittoria del fine settimana in Coppa Shell Am. Il tedesco guadagna anche il punto supplementare per il giro veloce. Si replica il podio di Gara 1 con il terzo posto di Charles Chan (Formula Racing). Schömer guida la classifica generale con 14 punti di vantaggio su “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich).
Prossimo appuntamento. Il quarto round stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe è in programma tra due settimane, dal 5 all’8 giugno sul circuito di Brno in Repubblica Ceca.