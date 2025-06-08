Prime vittorie di Scarpetta e Kirchmayr in Gara 2 a Brno

Brno 08 giugno 2025

Nella seconda giornata di gare del quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe a Brno, Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili) conquista la sua prima vittoria assoluta nel Trofeo Pirelli, mettendo la sua 296 Challenge davanti a quella di Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM), sempre più primo in classifica generale. Tra gli Am, affermazione del pilota di casa Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing). Primo successo stagionale per Ernst Kirchmayr (Kessel Racing) in Coppa Shell, mentre tra gli Am è Jan Sandmann (Kessel Racing) ad avere la meglio.

Presente sullo storico circuito della Repubblica Ceca come Race Advisor del quarto round del monomarca del Cavallino Rampante, Giancarlo Fisichella, Ferrari Driver Ambassador.

Trofeo Pirelli. Sull’asfalto bagnato dalla pioggia che è caduta per quasi tutta la giornata, Vincenzo Scarpetta conquista il successo completando con il sorpasso decisivo a pochi minuti dal termine la rimonta sul poleman Felix Hirsiger. Il giovane pilota italiano ottiene anche il punto supplementare per il miglior crono sul giro, mentre Hirsiger allunga in classifica generale, che guida ora con 13 punti di vantaggio su Jasin Ferati (Emil Frey Racing), oggi quarto. Al terzo posto si classifica Max Mugelli (Eureka Competition), al ritorno sul podio dopo Valencia nel 2023.

Sfida serrata per tutti i 30 minuti di gara nel Trofeo Pirelli Am, che vede Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) partire dalla pole position dopo la qualifica disputata sotto la pioggia. L’olandese si difende a lungo dai tentativi di sorpasso di Hendrik Viol, a cui cede solo nel finale. Il ceco taglia per primo il traguardo davanti a Verhagen che anticipa in volata Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport). Giro veloce per James Owen (Meridien Modena – Engstler). Viol guida la classifica con 8 punti su Zanasi e 34 su Verhagen.

Coppa Shell. Dopo il podio di Hockenheim, Ernst Kirchmayr conquista la sua prima affermazione della stagione in una prova resa più complicata dalla pioggia, che ha costretto le 296 Challenge a partire dietro la Safety Car. L’austriaco, scattato dalla pole position, è autore anche del giro più veloce della gara. Alle sue spalle si piazza Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) che grazie ai risultati del fine settimana raggiunge la prima posizione nella classifica generale con sette punti di vantaggio su John Dhillon (Formula Racing), oggi terzo. L’inglese ha conquistato il gradino più basso del podio dopo un prolungato testa a testa con il vincitore di ieri, N.M. (Rossocorsa), alla fine quarto e in terza posizione della graduatoria del campionato a 9 punti dalla vetta.

Pole position e gara tutta in testa per Jan Sandmann che, grazie anche al punto del giro veloce, accorcia nella classifica generale guidata da Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), oggi secondo. Terza piazza per il giapponese Norikazu Shibata (Formula Racing).

Prossimo appuntamento. Le Ferrari 296 Challenge torneranno in pista a fine giugno, dal 26 al 29, sul circuito Ricardo Tormo di Valencia per il quinto round del campionato.