Ferrari Challenge Europe a Valencia per il quinto round stagionale

Maranello 24 giugno 2025

Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia va in scena nel fine settimana il primo dei due ravvicinati appuntamenti spagnoli del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, con le 296 Challenge cha saranno in pista ancora a metà luglio a Barcellona. Giunti al giro di boa della stagione, i protagonisti della 33esima edizione del monomarca del Cavallino Rampante si sfidano per il podio, ma anche per conquistare punti preziosi per le classifiche che vedono prove avvincenti ed incerte nelle quattro classi del campionato.

Trofeo Pirelli. Il duello svizzero in testa alla graduatoria tra Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM), vincitore di cinque gare, e Jasin Ferati (Emil Frey Racing), distanziati attualmente di 13 punti, si arricchisce sul circuito valenciano della presenza del figlio d’arte Enzo Trulli (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team) autore di un doppio terzo posto nell’unico round disputato ad Hockenheim.

Sono pronti ad iscriversi tra i protagonisti anche il giovane Vincenzo Scarpetta (Radicci Automobili) vincitore di Gara 2 a Brno, e Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels), rispettivamente terzo e quarto nella generale.

Tra gli Am si preannuncia ancora battaglia tra il leader Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing), con all’attivo sette podi e una vittoria nelle otto prove della stagione, e il suo più immediato inseguitore, Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport), già tre volte sul gradino più alto del podio.

Ancora in corsa Michael Verhagen (Ferrari Warzsawa), con un ottimo secondo posto a Brno, e il costante Andrew Morrow (Charles Hurst).

Coppa Shell. Sette piloti racchiusi in 19 punti sono pronti alla sfida sul Ricardo Tormo, dove è annunciato il rientro di Fabrizio Fontana (Formula Racing), le cui assenze ad Hockenheim e Brno hanno lanciato in vetta Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM), con due ottime seconde piazze in Repubblica Ceca. Ad inseguire l’altoatesina ci sono John Dhillon (Formula Racing), distanziato di 7 punti e N.M. (Rossocorsa) con due successi nelle ultime tre prove, a 9 lunghezze dalla vetta e di un punto davanti a Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM).

La Coppa Shell Am premia per il momento un regolare Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) con sette podi su otto gare disputate. Al suo inseguimento rimane Jan Sandmann (Kessel Racing), in grande crescita con tre vittorie e un secondo posto nelle ultime quattro, mentre proveranno a rientrare nella lotta per il titolo Andreas König (Emil Frey Racing), a segno in Gara 1 a Brno, e “Boris Gideon”, deciso a cancellare un round sfortunato in Repubblica Ceca.

Programma. Confermato il format del fine settimana, con le 296 Challenge che scenderanno in pista giovedì 26 per i test e venerdì 27 giugno per le prove libere. Sabato 28 sarà tempo di qualifica 1 dalle ore 9.00 e di Gara 1 dalle ore 14.00 con in sequenza Coppa Shell Am, Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am (ore 15.15) e Coppa Shell (ore 16.30). Le prove si svolgeranno sulla distanza di 30 minuti più un giro.

Qualifiche e gare saranno visibili in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di Ferrari e sul sito live.ferrari.com con accesso libero e commento in lingua inglese. Ampia anche la copertura televisiva a livello mondiale; in Italia, la piattaforma DAZN trasmetterà in diretta sia le gare di sabato sia quelle di domenica