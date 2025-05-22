Ferrari Challenge Europe a Hockenheim per il terzo round

Maranello 22 maggio 2025

Dopo gli appuntamenti di Monza e Misano che hanno aperto la sua 33esima stagione, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe arriva in Germania, all’Hockenheimring, a tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione.

Cinquantasei gli iscritti pronti a sfidarsi al volante delle 296 Challenge sui circa 4,5 chilometri dell’iconico e storico circuito tedesco, con diverse novità nelle quattro classi che annunciano sfide ancora più intense e spettacolari.

Trofeo Pirelli. A guidare la classifica dopo le prime due prove è un terzetto svizzero composto da Jasin Ferati (Emil Frey Racing), primo con sei punti di vantaggio su Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) autore di una doppietta a Misano, e dieci su Qwin Wietlisbach (Emil Frey Racing), in una classifica comunque ancora molto corta.

A rendere ancora più incerta la sfida nella classe regina del campionato concorreranno il debutto dell’esperto Henry Hassid (Kessel Racing), campione della Coppa Shell 2024, e l’esordio assoluto nel monomarca del Cavallino Rampante del figlio d’arte Enzo Trulli, a difendere i colori di Radicci Automobili – Sanasi Racing Team.

Anche tra gli Am regna ancora molta incertezza, con i primi quattro della graduatoria racchiusi in nove punti, da Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport) a segno due volte in Romagna ad Andrew Morrow (Charles Hurst) passando per Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) e Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing).

Tra i contendenti pronti a lottare per il successo si aggiunge in Germania il pilota di casa “Matt Rosner” (MERTEL Motorsport).

Coppa Shell. Con due successi, uno a Monza e uno a Misano, Fabrizio Fontana (Formula Racing) si è preso la testa della classifica, ma anche qui è folta la concorrenza, a cui si aggiunge l’esperto Ernst Kirchmayr (Kessel Racing) al debutto quest’anno per la sua ottava stagione nella serie.

Tra i pretendenti al titolo occhi puntati su Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM), campione della Coppa Shell Am 2024, che arriva dal successo in Gara 2 a Misano e su Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) che dopo l’inizio complicato a Monza, ha conquistato un brillante terzo posto nella seconda prova sul circuito romagnolo.

Tra gli Am, infine, la classe più numerosa con 20 iscritti, sfida in casa per due piloti tedeschi che occupano le prime posizioni della graduatoria generale: “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich), che con due successi a Monza è attualmente primo, e Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), con una vittoria a Misano, distaccato di 3 punti.

Programma. Dopo test e prove libere di giovedì 22 e venerdì 23, si entra nel vivo sabato 24 maggio con la prima di sessione di qualifica in programma dalle ore 9.00 e Gara 1 che scatterà alle 14.00 per la Coppa Shell Am, alle 15.15 per Trofeo Pirelli & Trofeo Pirelli Am e alle 16.30 per la Coppa Shell. Programma identico anche negli orari per domenica 25.

Le sessioni di qualifica e le gare saranno come sempre visibili in streaming libero e in diretta sul sito Live.ferrari.com e sulla pagina ufficiale YouTube di Ferrari con commento in lingua inglese.