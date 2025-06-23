Ferrari Challenge Australasia protagonista al Ferrari Festival a Sydney

Maranello 23 giugno 2025

Dopo una breve pausa, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia torna questo fine settimana sul circuito di Sydney Motorsport Park per il quarto round della stagione. L’appuntamento sportivo si svolgerà all’interno del programma del Ferrari Festival Sydney, evento che intende celebrare lo stile e lo spirito della Casa di Maranello.

Il Sydney Motorsport Park è uno dei migliori circuiti australiani per gare GT, come ha dimostrato la serie Australasia in occasione del suo debutto all'inizio di maggio proprio su questo tracciato.

L'evento, che si svolgerà nell'arco di due giorni (28-29 giugno), prevede prove libere, qualifiche e una gara sia il sabato sia la domenica.

Trofeo Pirelli. Antoine Gittany (Ferrari Sydney) è il leader del Trofeo Pirelli dopo due round senza sconfitte a Phillip Island e al Sydney Motorsport Park. Jim Pollicina (Ferrari Sydney) e Cameron Campbell (Ferrari Richmond) sono stati i principali rivali di Gittany in questa stagione. Mark Hudders (Ferrari Sydney), che occupa la quarta posizione, completa un quartetto molto competitivo del Trofeo Pirelli.

Coppa Shell. In vetta alla Coppa Shell troviamo Enzo Cheng (Ferrari Sydney) capace di vincere in tutti e tre i round, ma David Trewern (Ferrari Gold Coast) è stato il suo rivale più agguerrito. Tony Baildon (Ferrari Brisbane), Masahiro Taguchi (Ferrari Brisbane) e David Frish (Ferrari Sydney) hanno conquistato punti nei primi tre appuntamenti e cercheranno di migliorare la propria posizione in classifica. Il neozelandese Michael Walker (Continental Cars Ferrari) e Aemel Nordin (Ferrari Adelaide) faranno il loro esordio stagionale.

Trofeo Pirelli 488. A Sydney è stato Michel Stephan (Ferrari Sydney) a conquistare una vittoria schiacciante, ma in questa occasione dovrà confrontarsi con la concorrenza del pilota giapponese Baby Kei (Cornes Osaka), al suo ritorno nel campionato, mentre l'australiano Paul Van Loenhout (Barbagallo Ferrari) farà il suo debutto stagionale.

Sydney ospita il penultimo round della prima stagione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Australasia. La serie si concluderà a settembre allo Shell V-Power Motorsport Park (The Bend) nell'ambito della SRO Motorsport Australia Shannons SpeedSeries.