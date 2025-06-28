Ferati e Gostner conquistano Gara 1 a Valencia

Programma. Domani, domenica 29 giugno, seconda giornata di gare al Ricardo Tormo di Valencia, con le sessioni di qualifica che inizieranno alle ore 9.00 e le gare dalle 14.00 con Coppa Shell Am. Alle 15.15 sarà il momento del Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli Am e alle 16.30 si chiude il fine settimana spagnolo con la Coppa Shell (gli orari indicati sono locali). Qualifica e gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari e su live.ferrari.com. Dazn Italia trasmetterà le gare in diretta e con commento in italiano