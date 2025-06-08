FAGE amplia la Regional Partnership con il Ferrari Challenge

Maranello 08 giugno 2025

Dopo il debutto come Regional partner del Ferrari Challenge North America in occasione dell’appuntamento a Miami, FAGE amplia la sua relazione con la serie monomarca del Cavallino Rampante estendendo la partnership anche alla serie Europe e UK.

L’azienda alimentare fondata in Grecia quasi 100 anni fa, è un marchio riconosciuto a livello internazionale noto principalmente per la produzione di yogurt e di altri prodotti lattiero-caseari, come formaggi e dessert a base di yogurt.