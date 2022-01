Dubai pronta per il Ferrari Challenge APAC

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Asia Pacific continuerà il suo tour negli emirati con il terzo appuntamento stagionale che si disputerà a Dubai. Il secondo dei due eventi che costituisce la Winter Series sarà protagonista nel fine settimana della 24 Ore di Dubai.

Senza sosta. Dopo aver dato vita a tre emozionanti gare a Yas Marina, cresce l’attesa per il confronto a cui sarà possibile assistere nelle tre gare che caratterizzeranno il weekend. Occhi puntati su Christian Brunsborg (Formula Racing) chiamato a confermare la supremazia esibita a Abu Dhabi dopo le tre vittorie nel Trofeo Pirelli Am. A contendere il successo al danese l’esperto Ange Barde (SF Cote d’Azur Cannes – IB Fast), l’olandese H. Sikkens (HR Owen) già campione mondiale del Trofeo Pirelli Am nel 2020, e il compagno di squadra Claus Zibrandtsen.



Nella Coppa Shell, Roman Ziemian (Al Tayer Motors) proverà a ripetere quanto mostrato a Yas Marina, dove ottenne tre vittorie. Anche in questa occasione, Ziemian avrà nei due piloti di FMK, Jay Park e Andrew Moon, due rivali determinati a salire sul gradino più alto del podio. A rendere ancora più interessante la contesa, la presenza di due “pesi massimi” della Coppa Shell: Ernst Kirchmayr, campione in carica della serie europea e fresco campione del mondo della classe, e Tani Hanna, vincitore della categoria nel 2019.



Si preannuncia battaglia anche nella Coppa Shell Am, con Rene Matera (Scuderia Praha) e Kirk Baerwaldt (Blackbird Concessionarie) in lizza per il successo. A rendere loro più arduo il cammino verso la vittoria saranno Brett Jacobson (Ferrari of Houston) e Lisa Clark (Ferrari of Beverly Hills), mentre Mohamed Al Quamzi e Andrew Gilbert cercheranno di ripetere la prova solida di cui erano stati protagonisti a Yas Marina, in occasione del loro debutto.



Programma. Le sessioni ufficiali inizieranno giovedì con le qualifiche e Gara 1, mentre venerdì andranno in scena Gara 2 e Gara 3.