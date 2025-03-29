Dove vedere il Ferrari Challenge da Monza

Maranello 29 marzo 2025

Attesa a Monza per l’apertura del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe con le tribune dell’Autodromo Nazionale pronte ad ospitare i tifosi del Cavallino Rampante. Per chi non può raggiungere il Tempio della Velocità brianzolo, sarà possibile comunque seguire le emozionanti sfide in programma nel fine settimana sulla piattaforma Youtube, al canale ufficiale di Ferrari o sul sito live.ferrari.com.

In Tv dall’Europa all’America all’Estremo Oriente

La copertura televisiva dell’evento spazia in tutto il mondo non solo con la diretta streaming ma anche attraverso le varie piattaforme televisive. Nel Vecchio Continente le gare saranno in diretta su Dazn tra gli altri Paesi in Spagna, Francia, Portogallo e Belgio. Sky Sports F1 trasmette live nel Regno Unito, mentre Sky Sport F1 in differita in Germania. Diretta anche nei Paesi baltici su ViaPlay.

BeIN Sports trasmette le gare in diretta in Medio Oriente e in differita in Australia e Nuova Zelanda, oltre che a Honk Kong, Filippine, Malesia e Singapore.

News e magazine confermati anche in Nord America, mentre piattaforme social attive in China e altri paesi dell’estremo oriente.