Dove vedere il Ferrari Challenge da Misano

Maranello 11 aprile 2025

Secondo appuntamento stagionale per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che dopo il debutto di Monza, rimane in Italia per il round al Misano World Circuit sulla riviera romagnola. Dopo gli oltre 7.000 presenti sulle tribune dell’Autodromo brianzolo, si attendono Tifosi ed appassionati, oltre che i Ferrari Club, anche a Misano, dove l’ingresso al pubblico è libero. Ma per chi non potesse raggiungere il circuito per le gare di sabato, di cui una serale, e di domenica, ampia come sempre è la copertura televisiva e streaming dell’evento, a partire dal canale ufficiale YouTube di Ferrari e sul sito race.ferrari.com.

Il debutto di Dazn Italia e le altre piattaforme televisive

Dal round romagnolo la piattaforma Dazn trasmetterà anche in Italia il Ferrari Challenge Europe in diretta e on demand con il commento in italiano. Si amplia così l’offerta internazionale del broadcaster che trasmette live anche in Belgio, Francia, Portogallo e Spagna.

SkySports F1 trasmetterà live nel Regno Unito la gara di Coppa Shell di domenica, mentre tutte le altre in relive. SkySport F1 in Germania proporrà le gare in differita.

Anche ViaPlay proporrà lo spettacolo del Ferrari Challenge in diretta in Danimarca, Finlandia, Islanda, Olanda, Norvegia e Svezia. Mentre Net4+ va live in Ungheria.

Dall’altra parte del Mondo

Non solo Europa. Le gare del campionato si potranno vedere infatti nei prossimi giorni su beinSports in Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong (Live quelle di domenica 13), Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia (Live domenica) e Medio Oriente.