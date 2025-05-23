Dove vedere il Ferrari Challenge da Hockenheim

Maranello 23 maggio 2025

Per il terzo round il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe arriva in Germania, sull’iconico e storico circuito dell’Hockenheimring. Dopo gli appuntamenti di Monza e Misano si entra nel vivo della 33esima stagione del monomarca del Cavallino Rampante con la sfida per il successo in terra tedesca che si intreccia con la conquista di punti pesanti in classifica generale.

Oltre che dal vivo all’autodromo nel nord del Land Baden-Württemberg, si può vivere l’azione delle sei sfide del fine settimana con l’ampia copertura televisiva, in diretta e differita. Senza dimenticare il live sul canale ufficiale YouTube di Ferrari e sul sito live.races.com.

In Europa

Se in Germania Sky trasmette in differita l’appuntamento sul canale Sky Sport 1 nel corso della settimana, nel Regno Unito saranno in ReLive serale le gare di sabato e domenica.

Ampia la copertura in diretta garantita da DAZN, a partire dall’Italia con commento in lingua italiana (sabato e domenica con collegamento dalle 13.50 ora locale).

Diretta DAZN anche in Francia, Belgio, Portogallo e Spagna. ViaPlay trasmette live in Norvegia, Islanda, Finlandia, Danimarca, Olanda e Svezia.

Spettacolo mondiale

Grazie a BeIN Sports copertura garantita in diretta in Medio Oriente, Nuova Zelanda, Indonesia e Australia, oltre che a Hong Kong (ReLive sabato e live domenica). ReLive e differite invece sulla stessa piattaforma in Malaysia, Singapore e Filippine e Thailandia.

Live invece su DAZN in Giappone. Sempre in Estremo Oriente alcune piattaforme streaming garantiranno la diretta, come WeChat in Cina.