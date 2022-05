Doppietta di Khera. Simmerson vittoria con brivido

Coppa Shell. In Gara 2 Paul Rogers (JCT600 Brooklands) ha iniziato a spingere mentre era al comando arrivando ad un vantaggio di 8,5 secondi su Simmerson che, nel frattempo, era sotto pressione per gli attacchi di Seale. A circa metà della corsa Seale ha provato l’affondo ma salendo la Deer Leap, prima del rettilineo principale, è entrato in contatto con il rivale, balzando sopra le barriere. Simmerson ha evitato la collisione contro la barriera, fermandosi di fronte all'ingresso dei box, senza riportare danni ingenti. Fortunatamente, entrambi i piloti sono rimasti illesi.

La gara è stata quindi interrotta con bandiera rossa per la messa in sicurezza della pista, riprendendo 45 minuti più tardi come un breve sprint di 10 minuti.

Alla ripartenza, alle spalle della Safety Car, Simmerson è riuscito a superare Rogers e occupare la prima posizione di classe, mantenendola fino al termine. Rogers ha chiuso secondo, rispondendo ai tentativi di attacco di Jason Ambrose (Dick Lovett Swindon) che è andato ad occupare così l’ultimo gradino del podio. I primi tre sono arrivati tutti molto vicino, racchiusi in meno di un secondo.

Programma. Il secondo round del Ferrari Challenge UK 2022 è in calendario il 28-29 maggio a Snetterton.