Dominio di Pin ed Engstler in Gara 1 a Hockenheim

La trentesima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe fa tappa ad Hockenheim per il suo quarto round stagionale registrando, dopo due prove combattute e ricche di colpi di scena sul difficile circuito tedesco, gli autoritari successi di Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli e di Franz Engstler (Scuderia GT) nella Coppa Shell. Nuovo trionfo nel Trofeo Pirelli Am per Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB Fast), mentre Christian Herdt-Wipper (Saggio München) ha la meglio nella Coppa Shell Am.

Trofeo Pirelli. Preceduta dall’emozionante giro di pista della storica F430 Challenge, la gara si accende già in partenza con Luka Nurmi (Formula Racing) che prova a sorprendere Doriane Pin, partita dalla pole position. La giovane francese si difende con determinazione e, ripresa la testa prima dell’ingresso della Safety Car a seguito di un incidente tra Marco Pulcini (Al Tayer Motors) e Thomas Neubauer (Charles Pozzi – Courage), entrambi costretti al ritiro, taglia per prima il traguardo, aggiungendo anche il punto supplementare per il miglior crono di giornata. Alle sue spalle, sotto la bandiera a scacchi transita un combattivo Eliseo Donno (CDP – Best Lap), costretto però a cedere la seconda posizione a Luka Nurmi (Formula Racing), a seguito di una penalizzazione di 10 secondi per un contatto con Adrian Sutil (Gohm Motorsport), attardato a sua volta da una penalità per aver superato i limiti del tracciato.

Nel Trofeo Pirelli Am, Ange Barde porta a casa il settimo successo su otto gare e allunga ulteriormente in classifica generale, anche grazie al punto supplementare per il giro più veloce. Secondo podio consecutivo per Nicolò Rosi (Kessel Racing), abile a difendersi dal tentativo di recupero di Arno Dahlmeyer (Scuderia Niki – Iron Lynx). Sfida avvincente anche tra Alessandro Cozzi (Formula Racing) e Hanno Laskowsky (Riller & Schnauck - ZvO Racing) con quest’ultimo abile ad approfittare di un’incertezza dell’italiano e a precederlo al quarto posto.