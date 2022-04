Daytona è adrenalina Ferrari

Ferrari regala spettacolo con i bolidi del Programma XX. L’attività esclusiva che la Casa di Maranello ha pensato per un gruppo ristretto di suoi clienti ha acceso la passione Rossa sul Daytona International Speedway, dove sono andati in scena i Ferrari Racing Days nel fine settimana che ha visto celebrarsi anche il secondo round del Challenge North America.

Nei due giorni dedicati alle più sofisticate vetture del Cavallino Rampante, frutto di una ricerca tecnologica spinta all’estremo, è scesa in pista la maggior parte dei modelli del programma, a partire dalla FXX Evo, passando per le 599XX e 599XX Evo, fino ad arrivare alla FXX K e FXX-K Evo, nata nel 2017 grazie allo sviluppo delle soluzioni adottate in pista e dalla proficua collaborazione tra i tecnici Ferrari e i selezionati clienti protagonisti di questa speciale attività.



Da Daytona si passa ora a Miami, dove il 14 e 15 aprile l’Homestead – Miami Speedway ospiterà oltre al Programma XX anche le monoposto di F1 Clienti.