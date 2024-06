Cronache dal paddock di Snetterton

Giro di boa per il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK che a Snetterton ha raggiunto e completato il terzo round stagionale, lanciando la corsa per il titolo nelle due classi in vista degli ultimi due appuntamenti. Nel Trofeo Pirelli regna l’equilibrio, dove in cima alla classifica Andrew Morrow e Gilbert Yates (entrambi del team Charles Hurst) si ritrovano appaiati a 69 punti. In Coppa Shell, Mike Dewhirst ha continuato il suo ottimo stato di forma, ottenendo una doppia vittoria nel fine settimana e portando il suo totale di punti stagionali a quota 77, riducendo il distacco da Robert Rees, leader e compagno di team (Dick Lovett), a soli 11 lunghezze.

Immancabile. Il tracciato di Snetterton non è mai mancato nel calendario del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK. Il circuito, nato come aeroporto militare della RAF durante la Seconda Guerra Mondiale e convertito in pista nel 1951, ha sempre ospitato un round della serie britannica fin dalla prima edizione nel 2019.

Alta pressione. Anche nel terzo round abbiamo assistito ad un'altra intensa battaglia per il gradino più alto del podio tra i compagni di team di Charles Hurst, Gilbert Yates e Andrew Morrow. Morrow ha avuto la meglio in Gara 1 sul rivale aggiudicandosi la vittoria. Al termine della corsa, Yates ha parlato dell'effetto del cambio di pressione degli pneumatici sulla sua vettura che ha provocato qualche problema. Dopo un adeguato intervento da parte dei meccanici, la vettura di Yates ha ripreso alla perfezione, riuscendo a tagliare il traguardo per prima, con il risultato in parità tra i due piloti: 1 a 1.

Una francese in Inghilterra. Il ruolo di Race Advisor a Snetterton è stato ricoperto da Lilou Wadoux, prima donna pilota ufficiale di Ferrari, che ha condiviso con i piloti del Trofeo Pirelli e della Coppa Shell le sue esperienze in pista, raccontando il suo impegno nel 2024 nel Super GT Japan. Alla francese il compito e l’onore di svelare le caratteristiche della nuova vettura della Casa di Maranello, la 296 Challenge, che debutterà nella serie britannica la prossima stagione.

Primo assaggio. A Snetterton i piloti del Ferrari Challenge UK hanno avuto la possibilità di provare in pista la nuova Ferrari 296 Challenge che sostituisce la 488 Challenge Evo. La vettura, la prima Challenge con motore V6 in assoluto, è stata molto apprezzata dai piloti, in particolare per il significativo aumento delle prestazioni, i miglioramenti aerodinamici e l'impianto frenante.