Cronache dal paddock di Le Mans

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe vive a Le Mans un round del tutto particolare come corsa di supporto alla iconica 24 Ore del Centenario, un evento unico che vede il ritorno con straordinaria e storica vittoria di Ferrari nella classe regina Hypercar con la 499P numero 51.

Un Challenge mondiale. Per l’atteso appuntamento sul Circuit de la Sarthe il monomarca del Cavallino Rampante chiama a raccolta piloti in rappresentanza di tutte le serie in cui si compone il Ferrari Challenge: oltre a quello continentale, ci sono molti protagonisti del campionato nordamericano, di quello britannico fino ad arrivare a team provenienti dalla serie giapponese che è nata quest’anno. E i quattro podi del fine settimana fotografano appieno l’unicità di questo evento, vedendo premiati tutti i campionati presenti: oltre ai podi degli europei, infatti, si registrano il successo dell’americano Matthew Kurzejewski con il terzo posto del giapponese Nobuhiro Imada nel Trofeo Pirelli Am e la terza piazza del britannico Paul Hogarth in Coppa Shell Am.

Cinque volte squalo. Tra tanti emozionati debuttanti che affrontano per la prima volta gli oltre 13 chilometri del circuito della Loira c’è invece chi è alla quinta partecipazione, come 5 sono le volte che il Ferrari Challenge approda a Le Mans nei suoi 31 anni di storia: lo “squalo” Fons Scheltema, portacolori di Kessel Racing, si ripresenta sulla pista francese dopo il secondo posto del 2019. Le cose non vanno così bene quest’anno e l’olandese conosciuto come lo squalo deve accontentarsi del sesto posto in Coppa Shell vedendo allontanarsi la vetta della classifica, ora distante 46 punti.

Revenche Neubauer. Chi riesce a fare decisamente meglio di 4 anni fa è Thomas Neubauer, protagonista nel 2019 di una sfortunata prova che lo vide uscire dalla contesa nel corso del primo giro a causa di un contatto. Il giovane francese, campione del mondo 2022, riesce invece questa volta a conquistare la pole position e a condurre la gara sempre in testa, trionfando nel suo esordio stagionale nel Ferrari Challenge. Meno positiva la prova nella 24 Ore dove Neubauer ha concluso anzitempo la gara della classe LMGTE Am, corsa insieme a Louis Prette e Giacomo Petrobelli con il team JMW Motorsport.

Paddock Ferrari. Grande connessione durante la settimana di Le Mans tra i piloti del Ferrari Challenge, gli equipaggi delle 499P e gli ufficiali impegnati nella classe LMGTE Am. Consigli, incoraggiamenti e momenti di convivialità non sono mancati tra una sessione e l’altra. Tra i più coinvolti Nicklas Nielsen, pilota della Hypercar numero 50 del Cavallino Rampante che ricorda i suoi esordi nel monomarca: “L’aspetto positivo è che in una classe dove tutte le vetture erano identiche ho potuto mostrare il mio potenziale, è una situazione in cui puoi fare la differenza. Quindi il Ferrari Challenge mi ha fornito gli elementi per potermi avvicinare alle vetture GT e poi alle Hypercar. La situazione si è evoluta piuttosto velocemente, ma sono riuscito a stare al passo negli ultimi quattro anni”.

Giro di boa. La gara unica sulla distanza di 35 minuti ha assegnato, come consuetudine un punteggio maggiorato, a partire dai 20 punti invece che quindici per il vincitore di classe. Tutto ciò, insieme all’inserimento di piloti provenienti da altre serie, ha contribuito ad animare le graduatorie generali proprio nel momento in cui si entra nella fase decisiva della stagione, con gli ultimi 3 appuntamenti del calendario 2023. Nel Trofeo Pirelli, mentre Eliseo Donno mantiene saldamente la leadership, si fa serrata la sfida alle sue spalle con 3 piloti – Thomas Fleming, Bence Valint e Max Mugelli – racchiusi in 8 punti. Il passaggio a vuoto di Thomas Engstler a Le Mans nel Trofeo Pirelli Am non è stato pienamente sfruttato dai suoi più immediati inseguitori, mentre a fare un balzo avanti in classifica è David Gostner, secondo in gara, ora in quarta piazza.

Contiene la rimonta degli avversari anche Axel Sartingen in Coppa Shell, che deve cedere qualche punto del suo vantaggio solo alla vincitrice di giornata, Manuela Gostner, ora seconda in classifica. Serrata la contesa in Coppa Shell Am, con Martinus Richter che si avvicina alla vetta di Kirk Baerwaldt grazie al secondo successo consecutivo. Per tutti ora l’appuntamento è ad Estoril a metà luglio.