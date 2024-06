Club Competizioni GT in pista a Laguna Seca nei Ferrari Racing Days

Dopo il debutto al Mugello dello scorso marzo, il programma del Club Competizioni GT approda negli Stati Uniti, sul circuito di Laguna Seca, per la seconda tappa del calendario internazionale, a cui quest’anno Ferrari ha voluto affiancare alcuni appuntamenti Regional.

Sulla pista californiana, nota in particolare per il “The Corkscrew”, o “cavatappi”, l’iconica chicane in contropendenza che ha fatto registrare alcuni dei più spettacolari sorpassi su questo tracciato, si cimenteranno 15 vetture del Cavallino Rampante che hanno fatto la storia delle competizioni GT per Ferrari negli ultimi 30 anni.

A portare in pista le vetture che vanno dalle più attuali 296 GT alle più datate ma sempre strepitose 458 Italia GT, passando per diverse 488 GT Modificata, saranno i proprietari clienti iscritti all’esclusivo programma Club Competizioni GT, che permette ai partecipanti di mettersi al volante e testare e affinare le proprie capacità di guida, anche grazie all’assistenza di tecnici e istruttori esperti, in una esperienza non competitiva ma adrenalinica ed avvincente.

Previsto all’interno dei Ferrari Racing Days, che a Laguna Seca ospiteranno nel fine settimana anche il secondo appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America e altri esclusivi programmi (F1 Clienti, il nuovo Sport Prototipi Clienti e l’XX Programme), il Club Competizioni GT prevede diverse sessioni sia sabato 18, sia domenica 19 sia lunedì 20 maggio.