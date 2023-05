La seconda giornata del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” regala colpi di scena in pista con il primo successo assoluto di Bence Valint (Rossocorsa – Ferrari Budapest) nel Trofeo Pirelli, e il bis di Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) nella Coppa Shell. Nel Trofeo Pirelli Am, continua la serie vincente anche di Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing), che con un nuovo trionfo raggiunge la quarta affermazione consecutiva, mentre il tracciato romagnolo è il teatro del primo squillo stagionale per Martinus Richter (MERTEL Motorsport) nella Coppa Shell Am.

Trofeo Pirelli. Un’irregolarità riscontrata sulla vettura di Thomas Fleming dopo le verifiche tecniche al termine della gara regalava il primo trionfo assoluto nel Ferrari Challenge al debuttante Bence Valint, autore di una prova consistente e attenta. La squalifica del pilota britannico, passato per primo sul traguardo in una gara conclusa in regime di Safety Car dopo l’uscita senza conseguenze di Eliseo Donno (Radicci Automobili), promuove al secondo posto un sorprendente Rocco Mazzola (Radicci Automobili), autore di una rimonta di ben 18 posizioni dalla griglia di partenza. Sfide avvincenti anche per le successive posizioni con l’ex pilota di Formula 1, Adrian Sutil (Gohm – Baron Motorsport), alla fine terzo, che precede Max Mugelli (CDP – Eureka Competition) dopo un confronto prolungato ed avvincente tra i due. Le classifiche rimangono sub judice

Donno, che dopo il record del circuito sul giro in prova con il tempo di 1’34”427, conquista anche il punto per il miglior crono in gara in 1’35”791, mantiene la vetta della classifica generale con 14 punti su Max Mugelli e 17 su Thomas Fleming.

Nella classe Am, Franz Engstler continua il suo percorso netto, conquistando il quarto successo stagionale con miglior tempo in prova in 1’35”712 e in gara 1’37”239 dopo una prova condotta in testa, protetto all’interno dei piloti della classe principale. Alle sue spalle, invertono le posizioni sul podio rispetto a ieri Nicolò Rosi (Kessel Racing), secondo, ed Hanno Laskowski (Emil Frey), terzo.

Il pilota tedesco di Charles Pozzi GT Racing conduce ora la graduatoria con 24 punti di vantaggio proprio sulla coppia Rosi-Laskowski.

Coppa Shell. Grazie allo spunto decisivo in partenza, che gli permette di superare il poleman di giornata Willem van der Vorm (Scuderia Monte-Carlo), Axel Sartingen conquista il successo anche nella seconda gara del fine settimana di Misano, conclusa con l’esposizione della bandiera rossa pochi minuti prima della scadenza naturale della mezz’ora, a seguito di un contatto tra Eric Cheung (Formula Racing) e Fons Scheltema (Kessel Racing) e l’uscita di pista di entrambi senza conseguenze per i piloti. Sul terzo gradino del podio sale Thomas Gostner (CDP – MP Racing), autore di una prova consistente che gli permette di mettersi alle spalle Christian Kinch (Gohm – Herter Racing) e Christian Herdt-Wipper (Emil Frey), protagonista di un recupero di sei posizioni dalla griglia.

Il portacolori del team Lueg Sportivo – Herter Racing, a cui va anche il punto aggiuntivo per il giro più veloce in gara in 1’38”024, allunga così il vantaggio a 24 punti in classifica generale su Manuela Gostner (CDP – MP Racing), decima oggi penalizzata da un drive through per un contatto nelle prime fasi di corsa con Fons Scheltema, terzo in graduatoria a 29 lunghezze dal leader.

Tedesca la vittoria anche nella classe Am, con Martinus Richter che dopo un ottimo recupero e il miglior crono sul giro in 1’38”823, riesce a superare il poleman Kirk Baerwaldt (Kessel Racing) e ad ottenere la sua prima affermazione stagionale. In seconda piazza si classifica Giuseppe Ramelli (Rossocorsa – Pellin Racing), mentre terzo è Henrik Kamstrup (Formula Racing).

Baerwaldt, alla fine quinto, alle spalle anche di Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba), mantiene comunque la leadership della classifica con 13 punti proprio sul pilota giapponese e 22 su “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich).

Prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento del monomarca del Cavallino Rampante è in programma dal 12 al 14 maggio in Austria, sul circuito di Spielberg.