Bis di Ferati e Gostner in Gara 2 a Valencia

Valencia 29 giugno 2025

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, che vede protagoniste le 296 Challenge della casa di Maranello, chiude il suo quinto round della stagione sul Circuit Ricardo Tormo con il bis di Jasin Ferati (Emil Frey Racing) nel Trofeo Pirelli, che guadagna la vetta della classifica generale con un punto di vantaggio su Felix Hirsiger (Ineco – Reparto Corse RAM) . Doppiette anche per Michael Verhagen (Ferrari Warszawa) nel Trofeo Pirelli Am e per Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) che allunga in graduatoria di Coppa Shell, mentre Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg) torna al successo in Coppa Shell Am.

Nel caldo fine settimana spagnolo, l’autodromo valenciano ha visto impegnato il pilota ufficiale Ferrari, Thomas Neubauer, in qualità di Race Advisor per le prove del monomarca del Cavallino Rampante. Presente, inoltre, Ismael Fahssi, pilota Scuderia Ferrari HP Esports. Diciannovenne di València, Ismael è entrato a far parte del team Ferrari poche settimane fa unendosi alla line up di piloti che competerà nel campionato F1 Esports nel 2025. Il suo circuito di casa è stato lo scenario ideale per promuovere il programma della Ferrari HP Esports Series e conoscere da vicino tutte le attività del Ferrari Challenge.

Trofeo Pirelli. Jasin Ferati conferma l’ottimo momento di forma e la competitività sul circuito di Valencia conquistando pole position e vittoria anche in Gara 2. Lo svizzero, grazie al punto supplementare per il giro più veloce in 1’33”609 completa così il sorpasso in graduatoria generale su Felix Hirsiger, secondo oggi. Sul gradino più basso del podio sale Gilles Renmans (Francorchamps Motors Brussels).