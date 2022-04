Barde, partenza perfetta con due vittorie

Ange Barde ha definito quello di Portimão un circuito “difficile”, ma il pilota francese riesce a conquistare nel primo round del Ferrari Challenge Europe una straordinaria doppietta, che è un messaggio forte: il portacolori della scuderia SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST è al massimo della sua forma.

“Due gare e due vittorie, sono felicissimo; è straordinario. Spero vivamente di riuscire a mantenere queste prestazioni fino alla fine della stagione! Per ora pensiamo alla prossima gara che per me sarà molto significativa dal momento che si correrà al Paul Ricard, in Francia, il mio circuito di casa. Sento già la pressione perché vorrei replicare quanto fatto qui a Portimao. Però ci penseremo, per ora mi godo questa straordinaria doppia vittoria!”.