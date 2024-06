Appuntamento a Laguna Seca con il Ferrari Challenge North America e i Racing Days

Questo fine settimana il WeatherTech Raceway Laguna Seca ospiterà il secondo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli North America all'interno dei Ferrari Racing Days. I piloti potranno provare la pista recentemente ripavimentata, mentre gli appassionati potranno ammirare la Ferrari 296 Challenge, che ha debuttato il mese scorso al Circuit of The Americas.

Sono una cinquantina le 296 Challenge che si sfideranno nelle due gare previste, mentre saranno 27 i concorrenti che si contenderanno le vittorie nella classe dedicata alle 488 Challenge Evo.

Tornano i Ferrari Racing Days. Ferrari unirà passato, presente e futuro a Laguna Seca con il ritorno dei Ferrari Racing Days sul circuito che ha ospitato la prima gara del Ferrari Challenge North America nel 1994. Sulla scia del Gran Premio di Formula 1 di Miami disputato questo mese, in California sarà presente la storica monoposto della Casa di Maranello del 2003, la stagione dei record e del sesto titolo di Michael Schumacher.

Sfilerà in circuito, inoltre, una 499P Modificata - derivata dalla vettura vincitrice del centenario della 24 Ore di Le Mans, una serie rigorosamente limitata per eventi non competitivi - nell'ambito del programma Sport Prototipi Clienti.

L'esclusivo XX Programme si unisce alle celebrazioni dei Racing Days per sottolineare il continuo impegno di Ferrari nella ricerca e nell'implementazione tecnologica, con modelli come le FXX, FXX-K Evo e 599XX.

Ferrari Challenge NA. Dopo solo due gare sono già evidenti i piloti che potranno essere protagonisti durante la stagione. Nel Trofeo Pirelli sono i volti noti di Roberto Perrina (Ferrari of Seattle), Dylan Medler (The Collection) e Jason McCarthy (Wide World Ferrari) classificati rispettivamente secondo, terzo e quarto nel campionato dello scorso anno. Di questo trio, Perrina ha ottenuto il punteggio maggiore al COTA con un secondo posto sabato e una vittoria domenica. Medler ha conquistato la vittoria in Gara 1, mentre McCarthy è salito sul podio domenica.

Nella caccia al titolo del Trofeo Pirelli Am, Brian Cook (Ferrari of Seattle) è in testa dopo due vittorie al COTA, mentre il secondo classificato, Chris Cagnazzi (Ferrari of Long Island), ha fatto un'ottima impressione al debutto di quella che sarà la sua prima stagione completa nel Ferrari Challenge. Cagnazzi si è piazzato settimo sabato, prima di salire sul terzo gradino del podio domenica.

La Coppa Shell presenta molti nuovi piloti per il 2024, con la conferma del solo Sureel Choksi (Ferrari of Denver) che, finito nella top five lo scorso anno, si presenta al secondo round stagionale in cima alla classifica grazie alla sua esperienza. Tuttavia Robert McWilliams (Ferrari of Washington) e John Viskup (Boardwalk Ferrari) lo marcano stretto, mentre Yahn Bernier (Ferrari of Seattle), con la vittoria in Gara 1, ha impedito l’en plein a Choksi.

In Coppa Shell Am, Steve Check (Ferrari of Rancho Mirage) è passato dall'ottavo posto nella classifica finale del 2023 al primo di quest’anno, grazie ai risultati del primo appuntamento. Tuttavia, sei piloti differenti si sono spartiti le sei posizioni dei podi al COTA e Laguna Seca offre l'opportunità ad uno dei contendenti di diventare il leader del gruppo.

Tra le 488 Challenge Evo, nel Trofeo Pirelli Massimo Perrina (Ferrari of Seattle) è tornato nella serie con due vittorie dopo la pausa di un anno. In Coppa Shell, Gary Ott (Ferrari of Philadelphia) si è imposto al COTA nel suo primo weekend di Ferrari Challenge e guida la classifica provvisoria.

Programma. Il programma delle gare prevede nella giornata di sabato il Trofeo Pirelli alle 15.40, la Coppa Shell alle 17.10 e il 488 Challenge Evo alle 18.35. La domenica si apre con la Coppa Shell alle 15.35, poi il Trofeo Pirelli alle 17.05 e il 488 Challenge Evo alle 18.25. Gli orari indicati sono Eastern Time.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Ferrari e un totale di sei sessioni di Ferrari Racing Days si svolgeranno durante il weekend. Le informazioni per gli spettatori sono disponibili qui e i fan sono invitati a partecipare alla conversazione sui social utilizzando l'hashtag #FerrariRacingDays.