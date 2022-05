Ambrose, la felicità del debuttante

Jason Ambrose non ha impiegato molto per ambientarsi nel Ferrari Challenge UK. Nonostante sia un debuttante, il pilota del team Dick Lovett Swindon ha dimostrato di aver preso subito confidenza sia con la Ferrari 488 Challenge Evo sia con il tracciato di Oulton Park che ha voluto presentare. Secondo Jason, nella pista, che reputa “fantastica”, ci sono alcuni punti chiave che possono condizionare il tempo sul giro oppure la stessa gara, a cominciare dalla curva Cascades.

“E’ solo una questione di velocità di come l’affronti. Dipende da come riesci ad entrare e questo può condizionarti: puoi avere un buono spunto oppure puoi vivere qualche brutto momento. I miei avversari corrono già da diverso tempo, mentre io devo ancora fare esperienza”.

Anche Knikerbrook è importante. “Devo correggere l’entrata sul lato sinistro per ottenere velocità in uscita. Devo imparare ancora molto e infatti credo di perdere tempo prezioso proprio in quel punto. Sto lavorando in questo senso”. “E’ come una giuria, che può rovinare il tuo weekend. Occorre fare attenzione. Sto solo affrontando questa sfida con la giusta calma”.