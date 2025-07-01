Al simulatore con Manuela Gostner a Valencia

Valencia 01 luglio 2025

Una sfida in più per i piloti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, che a Valencia hanno potuto provare i simulatori di guida che vengono utilizzati nel programma Ferrari Esports Serie. Tra chi ha dichiarato di non aver mai usato il simulatore di guida e chi invece si allena in modo continuativo per farsi trovare pronto in pista, abbiamo accompagnato Manuela Gostner (Ineco – Reparto Corse RAM) ad una sessione di coaching speciale insieme a Ismael Fahssi, pilota Scuderia Ferrari HP Esports. Il diciannovenne di València è entrato a far parte del team Ferrari poche settimane fa unendosi alla line up di piloti che competerà nel campionato F1 Esports nel 2025. Il suo circuito di casa è stato lo scenario ideale per promuovere il programma della Ferrari Esports Serie e conoscere da vicino tutte le attività del Ferrari Challenge. Vediamo come è andata la prova con Manuela.