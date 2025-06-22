Al Fuji, Muto conquista la sua seconda vittoria, Fox la prima

Fuji 22 giugno 2025

La Gara 2 del terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Japan 2025 si è svolta sul circuito Fuji Speedway. Organizzato come evento principale della decima edizione dei Ferrari Racing Days, 32 vetture 296 Challenge e 6 vetture 488 Challenge Evo hanno offerto prestazioni di alto livello davanti a numerosi appassionati Ferrari.

Sotto un cielo parzialmente nuvoloso e con una piacevole brezza, si è svolta la gara di 30 minuti più 1 giro. Nel Trofeo Pirelli, Sota Muto (M. Auto Italia) ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale. Nel Trofeo Pirelli Am, caratterizzato da una forte competitività, Cold Max (Cornes Osaka) ha avuto la meglio in una battaglia serrata. Nella Coppa Shell, Tsutomu Shimoyama (Cornes Shiba) ha conquistato la pole position e la vittoria, così come Alex Fox (Yanase Fiorano Motori) nella Coppa Shell Am. Nella categoria 488 Challenge Evo, iniziata dal secondo round, Deske (Cornes Shiba) ha conquistato la vittoria.

Trofeo Pirelli. Nel Trofeo Pirelli con quattro partecipanti, il poleman Muto ha respinto l'attacco di Nobuhiro Imada (Rosso Scuderia), partito bene dalla terza posizione, aggiudicandosi la vittoria. Questo risultato ha riscattato il risultato di Gara 1, dove nonostante la pole position era rimasto indietro. Tadao Uematsu (Cornes Shiba) ha chiuso al terzo posto.

Nel Trofeo Pirelli Am con cinque partecipanti, Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia) si è assicurato la pole position. Ha ingaggiato una battaglia serrata con Kanji Yagura (Cornes Osaka), secondo in qualifica, mantenendo un vantaggio di soli 0,5 secondi fino alle fasi finali. Tuttavia, Yagura si è ritirato dopo un contatto mentre cercava di evitare un'auto doppiata. La vittoria è andata a Cold Max, terzo in qualifica, mentre Yamatatsu (Cornes Osaka), quinto in qualifica, ha chiuso al secondo posto.

Nel Trofeo Pirelli 488 Challenge Evo, Deske, che si era assicurato la pole position come in Gara 1, ha guidato con grande autorevolezza dall'inizio alla fine, aggiudicandosi la vittoria di classe. J (Rosso Scuderia) ha chiuso al secondo posto.