A tu per tu con Hendrik Viol

Brno 08 giugno 2025

È un weekend molto speciale per Hendrik Viol, pilota della Scuderia Praha Racing. Sabato 7 e domenica 8 giugno si corre sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, e lui è uno degli unici due piloti cechi (l’altro è Martin Havas) a correre nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2025. Viol arriva al fine settimana di “casa” da primo in classifica nella categoria Trofeo Pirelli Am. Lo abbiamo incontrato al suo box, attorniato da parenti e amici, venuti a sostenerlo.

Hendrik, si gareggia in Repubblica Ceca: provi un po’ di emozione a correre sul circuito di Brno?

Sì, naturalmente è una sensazione speciale. La pista è davvero fantastica, non ho guidato spesso a Brno, ma è divertente correre qui. Poi c’è un’atmosfera speciale, sono venuti a trovarmi molti amici, c’è la famiglia, si godono il tempo con me, quindi ovviamente è fantastico.

Quale è l’obiettivo finale in questa tua stagione del Ferrari Challenge?

L’obiettivo è quello di essere in testa al campionato alla fine della stagione. Arrivati a metà strada siamo primi in classifica, quindi dobbiamo cercare di fare il meglio in ogni gara per rimanere in vetta.

Che momento sta vivendo il motorsport nel tuo Paese?

È un buon momento e sulla pista di Brno, il Ferrari Challenge è uno dei più importanti appuntamenti, dove sono presenti molti fan. Sono stati venduti molti biglietti, dietro a tutto questo c’è un buon lavoro di marketing, questo sicuramente aiuta.

C’è un buon rapporto con gli altri piloti?

C’è una sana competizione, alla fine andiamo tutti d’accordo e siamo amici.

Cosa ti lega in particolare alla Ferrari, alla sua storia e al marchio?

Sono cresciuto ai tempi in cui Michael Schumacher vinceva in Formula 1 con Ferrari, quella è stata la mia infanzia.

Come è il feeling con la Ferrari 296 Challenge?

La macchina è fantastica, la ritengo un grande passo avanti rispetto alla 488 Challenge. È molto divertente, ha tanta potenza, l’aerodinamica è bella. Anzi, tutto è bello della 296 Challenge, guidarla è veramente un piacere.