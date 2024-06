A tu per tu con Axel Sartingen

Per l’esperto Axel Sartingen il circuito di Spa-Francorchamps ha ben pochi segreti: “Ho corso qui tantissime volte nella mia carriera”, ci dice sorridendo, “e questa è la terza nel Ferrari Challenge”. L’ultima volta ho fatto la pole position e buoni risultati in gara, vediamo questo fine settimana come andrà”, aggiunge alla vigilia di un appuntamento cruciale della stagione che nella Coppa Shell vede il pilota tedesco guidare la classifica generale con margine sugli avversari.

Dopo la pausa estiva come ti prepari a questa gara e al finale di stagione?

Ho partecipato ad alcune gare negli ultimi giorni per prepararmi a questa gara, in particolare sulla Nordchleife, al Nurburgring e ho cercato di allenarmi praticamente tutti i giorni per restare in forma. Soprattutto in vista di questo appuntamento di Spa che richiede uno sforzo fisico notevole. Ho cercato di arrivare a questo fine settimana preparato al meglio, e speriamo davvero che sia così.

Ferrari più Spa, un’accoppiata vincente…

Si, Spa è un luogo davvero iconico, uno dei circuiti più emozionati del Mondo. E correre con una Ferrari gli dà una sensazione ulteriore e particolare. Correre con il sole come stiamo facendo in questi giorni è davvero avvincente e una sensazione tutta da godere.

In particolare qual è il punto della pista più significativo per te?

Domanda facile per una risposta altrettanto facile: senza dubbio la mitica “Eau Rouge”. Credo sia una delle curve più iconiche del mondo. Anzi, a essere precisi si tratta di una combinazione di tre curve, molto complessa da affrontare, una delle più difficili e dove il corpo è sottoposto a una forte pressione. Il meglio in assoluto insomma!”.

Quest’anno stai vivendo da protagonista la Coppa Shell, alla tua quarta stagione nel Ferrari Challenge. Cosa significa per te questo campionato?

“Il punto forte del Ferrari Challenge è che tutti i piloti corrono con la stessa vettura e questo lo rende davvero competitivo. E poi, insomma, una vettura di pregio, tracciati sfidanti come questo, tante emozioni, il suono del motore: non può che essere divertente, attraente e altamente competitivo”.