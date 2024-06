A Snetterton per il terzo round del Ferrari Challenge UK

Sarà il circuito di Snetterton, nella contea di Norfolk, ad ospitare nel fine settimana il terzo appuntamento del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK dove continueranno le sfide nella lotta al titolo delle due classi.

Nel Trofeo Pirelli, la battaglia per la leadership del campionato sembra destinata a continuare tra i due piloti del team Charles Hurst, divisi da soli due punti, con in testa a quota 40 Andrew Morrow, campione in carica e reduce da una vittoria e un terzo posto nel Trofeo Pirelli Am nel Ferrari Challenge Europe a Balaton, seguito da Gilbert Yates. A pari punti con Yates, si trova il debuttante Pranav Vangala (HR Owen) che intende dimostrare continuità dopo la bella prestazione nel round precedente di Oulton Park.

In Coppa Shell, il leader del campionato Robert Rees (Dick Lovett Swindon) vuole continuare il suo ottimo inizio di stagione e consolidare il suo vantaggio in testa alla classifica grazie ai 63 punti fin qui conquistati. In seconda posizione, a quota 44, Mike Dewhirst (Dick Lovett Swindon) sfrutterà lo slancio dopo la vittoria in Gara 2 a Oulton Park e confermarsi sul gradino più alto del podio. Terzo in classifica Peter Hunter (Stratstone Manchester) distanziato di nove lunghezze.

Il weekend a Snetterton si apre nella giornata di sabato con le libere, quindi la prima qualifica dalle 12.40 alle 13.10 e Gara 1 con partenza alle 15.30. Domenica qualifica dalle 10.30 alle 11.00 e bandiera verde per Gara 2 alle 14.30.

Sia le qualifiche che le gare possono essere seguite in diretta online sul sito live.ferrari.com.