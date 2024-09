A Silverstone si assegnano i titoli 2024

L'ultimo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK 2024 va in scena questo fine settimana sul famoso circuito di Silverstone, in quello che si preannuncia come un emozionante finale di stagione visto che i titoli delle due classi, Trofeo Pirelli e Coppa Shell, non sono ancora stati assegnati.

Nel Trofeo Pirelli, Gilbert Yates (Charles Hurst) si trova in testa alla graduatoria con 97 punti, dopo una straordinaria stagione al debutto nella serie britannica. Il compagno di team e campione in carica, Andrew Morrow, ha ancora la possibilità di conservare la corona, ma dovrà dare il massimo durante il fine settimana per colmare il divario di 15 punti.

In Coppa Shell, Robert Rees (Dick Lovett Swindon) è in vetta con 110 punti grazie ad un ritmo costante nel corso della stagione che gli ha permesso di ottenere un margine di 16 lunghezze su Mike Dewhirst, compagno di team. Dewhirst, dalla sua prima vittoria a Oulton Park a maggio nel secondo round, ha spinto sempre al massimo e cercherà di continuare per superare il gallese, leader del campionato.

Nella giornata di sabato sono previste le libere al mattino, con qualifica 1 dalle 12.35 alle 13.05 e Gara 1 di 30 minuti più un giro con partenza alle 15.50. Domenica qualifica 2 dalle 10.00 alle 10.30, mentre la seconda prova scatterà alle 15.00. Sia le qualifiche sia le gare possono essere seguite in diretta online su live.ferrari.com.

Gli orari indicati sono locali.